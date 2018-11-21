В Краснодаре состоится стартап-конференция для интернет-предпринимателей

KRD Startup Day 2018 пройдет 2 декабря в конференц-зале гостиницы «Интурист».

Перед участниками мероприятия выступят основатели компаний, которые уже прошли путь от идеи до ее успешной реализации.

Основатели стартапов расскажут, как им пришла идея бизнеса, как они его запустили, как создавать команду, с какими сложностями они столкнулись и какой опыт получили во время акселерации — это программа фонда развития интернет-инициатив по ускорению IT-бизнеса.

Также на конференции затронут популярные темы онлайн-образования, корпоративных инноваций, продаж, поиска финансирования.

В рамках конференции предприниматели презентуют свои стартап-проекты для поиска инвесторов, партнеров по бизнесу, пообщаются с корпорациями и обсудят возможность запуска пилотного проекта с ними.

Участие в конференции — бесплатное при предварительной регистрации на официальном сайте. Для участия в конкурсе презентаций стартапов необходимо подать заявку до 26 ноября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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