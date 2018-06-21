В Краснодаре состоялась генеральная репетиция Губернаторского бала

На площади перед Законодательным собранием края собрались 1 тыс. 800 одиннадцатиклассников.

В мероприятии примут участие отличники, победители олимпиад, спортсмены и музыканты. Они репетировали вальс, твист и не только: школьники несколько месяцев разучивали движения 15 танцев. Новинка этого года — народный блок. Выпускники покажут кубанские пляски, еврейский шаббат, армянский лорке и танцы других народов мира.

«Бал будет необычный. Как всегда, будет несколько новых задумок, которых не было в прошлые годы, и самое главное — что сегодня это нравится нашим детям, для них это действительно большое событие», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова

Губернаторский бал пройдет в 24 июня, начнется он в 20:30.

«Кубань 24» покажет праздник в прямом эфире, трансляция будет идти и на всех аккаунтах телеканала в соцсетях.

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