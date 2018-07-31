В Краснодаре состоялись городские соревнования по пляжному волейболу

Второй этап открытого турнира «ЮМР Open» прошел в Рождественском парке.

Там играли 11 любительских женских команд. Большинство дуэтов представляли Кубань, но и гости из других городов также попробовали свои силы.

«Я из Воркуты, а здесь в отпуске. Живу в этом районе. Однажды я бегала и увидела, что здесь есть пляжные волейбольные площадки. Я очень люблю пляжные виды спорта, и люди здесь очень доброжелательные. Они сразу меня позвали поиграть», — рассказала участница турнира Анастасия Захарова.

Предварительный этап прошел по круговой системе: шесть команд в одной группе, пять в другой. Лучшие две вышли в плей-офф, где и разыграли первое место. Тандем Татьяны Кудряшовой и Екатерины Пелипенко в группе один раз уступил дуэту Погодичева — Бондарь. Эта неудача не помешала девушкам пройти в решающий этап, но вопрос о победителе был открытым.

«На самом деле у нас на турнире много хороших команд, и до последнего неясно, кто будет победителем. Конечно, девочки все хотят победить. И мы тоже стараемся, как можем», — отметила участница турнира Екатерина Пелипенко.

Ее команда дошла до финала, где встретилась с Погодичевой и Бондарь. На тай-брейке сильнее были Кудряшова и Пелипенко — 2:1

«Эти площадки не должны просто так стоять, они должны работать, показывать жителям города, что они в действии, что на них что-то происходит. Поэтому решили организовывать серию «ЮМР Open «», — пояснил организатор турнира Олеся Денисенко.

Третье место досталось дуэту Беляева — Комарова. На этом турнир по пляжному волейболу не завершается. Третий этап состоится в августе.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник