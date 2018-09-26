В Краснодаре состоятся всероссийские соревнования по тайскому боксу

Турнир «Кубок Кавказа» пройдет с 10 до 13 октября во Дворце спорта «Олимп».

Соревнования являются отборочным этапом на чемпионат России, который состоится в марте 2019 года в Перми. В турнире в Краснодаре примут участие сборные из 16 регионов РФ. Общее число спортсменов — более 300 человек.

«Без преувеличения эти соревования можно считать одним из главных российских событий в сфере спортивных единоборств. «Кубок Кавказа» должен упрочить позиции бойцов Краснодарского края и дать мощный импульс к дальнейшему развитию этого вида спорта на Кубани. Кроме того, этот турнир имеет важное патриотическое значение, так как посвящен 75-й годовщине битвы за Кавказ», — отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко на заседании оргкомитета по подготовке к соревнованиям.

«Кубок Кавказа» является крупнейшим спортивным мероприятием в ЮФО по тайскому боксу в 2018 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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