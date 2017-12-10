В Краснодаре сотрудник Росгвардии оказал помощь окровавленному пассажиру в трамвае

Младший сержант полиции Александр Шерстобитов в декабре по дороге на службу оказал помощь 26-летнему местному жителю.

К правоохранителю, который ехал на службу в трамвае, обратилась кондуктор трамвая. Женщина сообщила, что в передней части вагона находится парень с окровавленным лицом. Полицейский подошел к нему, чтобы выяснить причины случившегося. В ответ пассажир попросил у него помощи. Александр Шерстобитов вывел мужчину из трамвая, вызвал бригаду медиков и оказал ему доврачебную помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Как выяснилось позже, парня избили неизвестные. Указать приметы нападавших он не смог. Пострадавшего передали врачам. Обстоятельства произошедшего устанавливают.

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