В Краснодаре сотрудника сотовой компании оштрафовали за сбор тайных сведений о коллегах

Краснодарский краевой суд в октябре оставил в силе приговор по уголовному делу о нарушении тайны телефонных переговоров граждан с использованием служебного положения.

Суд установил, что 34-летний специалист по сопровождению корпоративных клиентов Кавказского филиала Сочинского регионального отделения ПАО «МегаФон» с 6 сентября по 4 октября 2016 года, чтобы проверить свои догадки о наличии близких отношений между двумя коллегами, без их согласия незаконно получал доступ к конфиденциальной информации об их телефонных переговорах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Центральный районный суд Сочи 21 августа 2018 года осудил мужчину по ч. 2 ст. 138 УК РФ за нарушение тайны телефонных переговоров граждан с использованием служебного положения и назначил ему 150 тыс. рублей штрафа.

Не согласившись с решением суда, осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке, утверждая, что он несправедливый и его вина не доказана. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело. Приговор суда первой инстанции оставили без изменения, жалобу — без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

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