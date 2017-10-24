В Краснодаре сотрудники ФСБ проведут учения «Метель-2017»

24 октября в 15:23

Командно-штабные учения по пресечению террористического акта в краевой столице будут проводится с 24 октября по 08 ноября.

В рамках учений на практике будут отработаны комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам в отношении объектов массового пребывания людей, а также меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия при проведении совместных операций группировки сил и средств Оперативного штаба (УФСБ, ПУ ФСБ, ГУ МВД, СК, МЧС, УФСИН и др.), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

Дополнительно планируется реализовать профилактические меры по повышению антитеррористической защищенности уязвимых объектов, выявлению лиц, допускающих нарушения миграционного, регистрационного и иных режимов.

Оперативный призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

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