В Краснодаре сотрудников МВД поздравили с профессиональным праздником

В этом году ведомству исполнилось 100 лет.

Оно ведет свою историю от советской милиции. В краевой столице полицейских поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что многие из тех, кто гордо носит погоны, сегодняшний день встречают на посту.

«Работать вы все умеете, а вот отдыхать, наверное, с трудом. Потому что для вас даже концерт в ваш юбилейный праздник, скорее всего, исключение из повседневной жизни. Вы выбрали свой жизненный путь — служить Отечеству. Поэтому понятно, что, жертвуя самым дорогим, вы приносите свое служение на алтарь великой России. Ваша служба — это образ жизни. Ведь вы полицейские не только, когда надеваете форму, вы полицейские и без нее. Это ваше служение, которое вы будете нести всю свою жизнь, без выходных, без особых праздников. Успехов вам, друзья, благополучия, удачи. С праздником, с юбилеем», — поздравил глава региона.

«Для гражданина человек в полицейской форме — это представитель власти, закона, справедливости. От нас зависит порядок на улицах, спокойствие жителей и гостей края. Благодаря принятым мерам профилактического характера сократилось как общее количество зарегистрированных преступлений, так и тяжких, особо тяжких. И, конечно, мои поздравления сегодня нашим ветеранам», — сказал начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Виневский.

Лучшим сотрудникам органов внутренних дел Краснодарского края сегодня вручили памятные награды. Свой профессионализм кубанские полицейские не раз доказывали при проведении в крае крупнейших международных событий.

«Великое прошлое было у советской милиции, я уверен, что не менее великое настоящее и будущее у российской полиции. Потому что самое главное, что сегодня есть у вас, — это сохранение связи поколений, преемственность. Это всегда самое важное и необходимое, для того чтобы максимально активно, невзирая на погоны, занять свою гражданскую позицию, которая в первую очередь заключается в непримиримости к любому нарушению закона. Какое бы название ни носило ваше ведомство, безопасность и спокойствие на улицах наших городов, станиц были и остаются главным критерием, качеством вашей работы. Это залог стабильности и экономической, и социальной, и политической. Этим нужно гордиться. Потому что не каждый регион может похвастаться вот такими результатами в наше непростое время. Спасибо вам, коллеги, за ваш труд», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Сегодня общество ждет серьезных результатов в борьбе с преступностью, коррупцией и другими угрозами безопасности. Убежден, что эти результаты будут достигнуты. Вы и впредь сделаете все возможное и невозможное для надежной защиты кубанцев и укрепления правопорядка в крае», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Глава региона также отметил, что кубанские полицейские должны достойно отвечать на современные вызовы, такие как борьба с экстремизмом, наркоторговлей и коррупцией.

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