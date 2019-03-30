В Краснодаре сотрудники Сбербанка убрали мусор в рамках флешмоба #trashtag

Сотрудники подразделений Краснодарского отделения Сбербанка 30 марта убрали мусор на Николаевском бульваре возле ЖК «Авиатор» в микрорайоне Гидростроителей.

Всего собрали больше 40 мешков мусора, а также ветки и древесные остатки после обрезки растущих на бульваре деревьев. В экологическом флешмобе приняли участие больше 20 сотрудников аппарата и подразделений Краснодарского отделения ПАО Сбербанк. мусор сложили в пакеты, а ветки и бревна — в отдельные кучи, чтобы коммунальным службам было проще их вывезти.

Акция #trashtag была объявлена в 2015 году. Во всем мире жители выходят на замусоренные территории в своих городах, убирают мусор, а затем выкладывают в соцсети снимки участков «до» и «после» с хэштегом #trashtagchallenge.

Весной в Краснодаре акцию поддержали больше десяти компаний и организаций, коллективы которых расчистили от мусора зеленые зоны и другие территории в разных частях города, сообщает пресс-служа администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае стартовал месячник по наведению санитарного порядка. Мэр Краснодара Евгений Первышов призвал горожан выйти на субботник или присоединиться к челленджу #trashtag. Суть челленджа в том, чтобы сначала сделать фото замусоренного участка, затем его убрать и сфотографироваться на фоне чистой территории.

Во время экологической акции с территории Краснодара вывезли 140 т использованных шин. В Краснодаре разработали проект ограждения для мусорных контейнеров. В Краснодаре от мусора очистили 1 тыс. 117 территорий возле контейнеров.