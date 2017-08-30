В Краснодаре создадут «электронную очередь» для оформления ДТП

В краевой столице с 15 августа закрылись пункты оформления дорожных происшествий. Правила оформления ДТП изменились.

«Согласно требованиям приказа № 655 ГУ МВД России по Краснодарскому краю, для сокращения времени оформления ДТП и обеспечения контроля за своевременным направлением и прибытием сотрудников ДПС на место происшествия, пункты оформления прекратили свою деятельность. С августа участники аварии должны сообщить о дорожно-транспортном происшествии в Единый контактный центр ГИБДД по номеру 250-74-99 или 02. Оператор примет сообщение о ДТП, внесет информацию о нем в специализированные базы данных с присвоением порядкового номера. После этого данные о дорожно-транспортном происшествии направят в дежурную часть батальона ДПС», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

В ведомстве отметили, что новые правила оформления аварий уже заработали. На место будут выезжать сотрудники ГИБДД с планшетами, на которых будут установлены специальные приложения. Таким образом, принятые меры позволят отслеживать местонахождение сотрудников полиции, а также время, затрачиваемое ими на оформление ДТП. При этом участникам аварии не следует покидать место происшествия до приезда сотрудников ГИБДД.

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