В Краснодаре создадут оргкомитет по проведению массовых мероприятий

Глава Краснодара Евгений Первышов предложил составить единый календарь массовых мероприятий и событий, проводимых в городе.

Начали с обсуждения уже ставших традиционными для Краснодара фестиваля науки и технологий Geek Picnic, фестиваля еды и музыки «Стереопикник», легкоатлетических забегов с компанией «Высшая Лига». Их организаторы — Серафима Чичева, директор агентства «ASTIPIDI» Ангелина Стипиди и генеральный директор сети магазинов «Высшая Лига» Алексей Пшеничный рассказали о планах на 2018 год.

Они отметили, что концепции мероприятий уже сложились и отработаны. В этом году они станут более масштабными, разнообразными по наполнению и формату. Среди вопросов, в которых нужна помощь, — выделение территорий под проведение фестивалей и концертных площадок, организация дежурств скорой помощи и пожарных машин.

Чичева отметила, что сэкономленные на этом деньги можно направить на насыщение проводимых мероприятий различными активностями, приглашение большего числа уникальных спикеров и гостей.

В ходе встречи также обсудили «географию» участников массовых мероприятий в краевом центре. Пшеничный рассказал, что на старты традиционных забегов с «Высшей Лигой» в Краснодаре выходят участники из разных регионов страны, наибольшее количество — из соседних субъектов ЮФО.

Первышов выступил с инициативой создать постоянно действующий оргкомитет, в который войдут участники встречи. Он возьмет на себя часть организационных моментов, будет оперативно решать вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения запланированных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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