В Краснодаре создадут программу обмена данными между поликлиниками и аптеками

Задачу о разработке базы перед управлением здравоохранения города поставила вице-губернатор края Анна Минькова.

Благодаря новой программе льготники не будут ждать, когда к фармацевтам поступят лекарства. По словам вице-губернатора Кубани, сейчас в краевой столице действует сложная схема выдачи медикаментов. Отсюда и жалобы пациентов. Начинаются они еще при оформлении рецепта. Например, в некоторых городских поликлиниках людям, страдающим сахарным диабетом, приходится обойти не один кабинет, чтобы получить рецепт.

«Схема, на которую сейчас пожаловались, когда пациент заходит в один кабинет, получает там рецепт, идет в другой кабинет, ставит там печать, возвращается опять в этот кабинет и ставит подпись врача, — неправильная. Мы всех своих хронических больных знаем: знаем, кому какие рецепты своевременно выписываем», — отметила Анна Минькова.

Но главная проблема — получение лекарства. Пациенты с рецептом на инсулин отправляются в аптеку, провизоры заявку принимают. Передают ее в министерство здравоохранения. А обеспечивают лекарством в течение десяти дней. Сроки надо сокращать, отметила Анна Минькова. А следовательно, вводить другую схему работы.

«Поликлиника выписала рецепт. Она передает в аптеку сведения о том, сколько рецептов выписано, чтобы аптека была готова эту заявку реализовать», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края.

«В данном направлении мы уже ведем такую работу. Действительно, она финансово затратна. Но на сегодняшний день есть первые предложения от компьютерных организаций, которые готовы взяться за сопровождение», — рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Ежегодно на Кубани увеличивается население. Среди приезжих есть и льготники. Поэтому годовой запас инсулина в крае исчерпали, использовали на 28% больше запланированного. Благодаря поддержке губернатора и своевременному финансированию регион закупил жизненно важный инсулин, и дополнительную потребность ликвидировали. Более того, уже начали составлять заявку на следующий год. В целом Кубань полностью обеспечена необходимыми медикаментами, их наименований более тысячи.

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