В Краснодаре создадут экспертный архитектурный совет

Мэр Краснодара Евгений Первышов 27 декабря заявил о планах создать экспертный архитектурный совет по благоустройству города, в состав которого войдут ведущие архитекторы, проектировщики и инженеры.

«Я думаю, что этот экспертный совет будет работать на постоянной основе. Как только мы его сформируем, он будет разбит на сектора, потому что это будут не только люди, которые занимаются проектированием непосредственно жилья. А также — хорошие урбанисты, озеленители, специалисты по инженерной инфраструктуре. То есть это будет совет, который сможет оценивать сегодняшнюю и завтрашнюю ситуацию и предполагать те точки роста или, наоборот, проблемные моменты, с которыми город будет сталкиваться», — отметил глава города.

Первышов добавил, что генеральный план города будет достаточно сложным. Поэтому власти планируют обратиться в крупные проектные институты, которые базируются в Петербурге и Москве. Мэр отметил, что в плане необходимо отразить не только сложившуюся ситуацию, но и учесть те разрешения на строительство, которые были выданы на три-пять лет.

«И уже с расчетом того, что мы увидим картинку где-то 2017–2020 года, расположив все объекты, после этого уже будем приступать к разработке и корректировке самого Генерального плана. Потому как что-то сегодня рисовать при существующем положении дел будет достаточно проблематично, и опять мы будем догонять уходящий поезд», — заявил он.

Первышов добавил, что для решения всех проблем необходимо взаимодействие между администрацией и специалистами, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 15 ноября стартовали публичные слушания по проекту изменений в генеральном плане города. Общественный совет Краснодара по развитию городской среды в ноябре просил приостановить слушания по генплану.

В ноябре на интернет-портале администрации Краснодара создали специальный раздел с материалами, вынесенными на публичные слушания.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 2 декабря не поддержал проект генплана Краснодара и посоветовал уволить тех, кто создавал предыдущий генплан.

Публичные слушания по генплану Краснодара закончатся 29 декабря.

Источник