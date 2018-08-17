В Краснодаре создали интерактивную карту спортивных сооружений и секций

Любой желающий сможет найти фитнес-клуб или спортивную площадку в удобном для себя месте.

Интерактивную карту разместили на сайте Центра физкультурно-массовой работы, сообщили интернет-порталу в пресс-службе организации.

На ней обозначены фитнес-клубы, спортивные площадки, отмечены секции по видам спорта: чирлидинг, настольный теннис, баскетбол, футбол, скандинавская ходьба, йога, туризм.

Из карточки спортивной организации можно узнать ее адрес и телефон.

Также на сайте можно найти отдельную карту спортивных площадок с адресами в Краснодаре.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник