В Краснодаре создали Лигу дворового футбола

В Краснодаре появился турнир, который объединит дворовые команды по мини-футболу. Соревнования будут проходить в течение года.

Участниками краснодарской Лиги дворового футбола смогут стать все желающие от 11 до 16 лет. Основные цели турнира — пропаганда здорового образа жизни, популяризация и развитие дворового футбола, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе городского управления по физической культуры и спорта.

Сейчас принимаются заявки на участие в весеннем турнире. Прием завершится 11 марта. Победителей соревнований ждут награды.

Подробнее о деятельности Лиги можно узнать в официальной группе «ВКонтакте» или по телефону 268-50-58.

Источник