В Краснодаре создали объединенный штаб общественного наблюдения за выборами

Об этом объявили 31 августа на совместном заседании представители городских общественных организаций.

Основными направлениями работы объединенного штаба общественного наблюдения за выборами станут защита прав граждан во время избирательной кампании, открытие горячей линии для жалоб и обращений избирателей, разрешение электоральных конфликтов, анализ информации в открытых источниках и доведение до сведения общественности позиции участников штаба по конкретным ситуациям.

В организационном заседании приняли участие и подписали соглашение представители Общественной палаты Краснодара, городской избирательной комиссии, молодежного совета, общественных организаций.

Телефон горячей линии штаба в Краснодаре — 268-24-81. Время работы — ежедневно, с 1 сентября с 10:00 до 17:00, 10 сентября — с 8:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы в ЗСК пройдут 10 сентября. Состав шестого созыва кубанского парламента сокращен со 100 до 70 депутатских мест, количество одномандатных округов — с 50 до 35.

7 ответов на вопросы о выборах в Законодательное собрание Краснодарского края читайте здесь.

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