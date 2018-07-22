В Краснодаре создали оперативный штаб по ликвидации подтоплений

Его возглавил мэр Евгений Первышов.

Сильный ливень 22 июля подтопил улицы в центральной части Краснодара. Из-за скопившейся воды остановлено движение общественного транспорта.

«В работах по ликвидации последствий залпового ливня задействована вся имеющаяся водооткачивающая техника подрядных организаций, кроме этого, обратились за помощью в МЧС за дополнительной техникой для откачки воды с улиц Краснодара. Первоочередная задача — полностью восстановить движение общественного транспорта», — поставил задачу Первышов.

Заместитель директора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Борис Горгулов доложил, что после введения в Краснодаре с 20 по 23 июля режима «повышенная готовность», на круглосуточном дежурстве находилась вся техника для откачки воды подрядных организаций — восемь единиц. Она начала работать сразу же после поступления первой информации о подтоплений улиц. К работам присоединились еще четыре мотопомпы, предоставленные управлением МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В результате ливня частичного подтопило более 20 улиц в разных микрорайонах Краснодара. Это перекрестки в районе улиц Дзержинского и Гастелло, Коммунаров и Постовой, Северной и Ломоносова, путепровод в районе Вишняковой, Суворова и Ставропольской, Северной и Коммунаров, Красной и Головатого, а также улицу Московскую в районе «Магнита». Вода залила проезжую часть, зеленые зоны и тротуары.

В первую очередь техника начала работу на Московской, Вишняковой и на углу Мира и Октябрьской.

В настоящее время ведется поиск дополнительной техники для работы на проблемных участках, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливень парализовал движение трамваев в центре Краснодара.

Ситуацию с подтоплениями улиц контролирует МЧС.

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