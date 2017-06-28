В Краснодаре создали штаб общественного наблюдения за ходом голосования

Документ о его формировании подписали 28 июня на расширенном заседании общественного экспертного совета при краевом избиркоме. Штаб будет работать на выборах депутатов ЗСК шестого созыва.

Проверить ход подготовки к голосованию на Кубань приехал и правозащитник из Москвы. Александр Брод отметил, что кандидатам предстоит непростая борьба и избирательная комиссия Краснодарского края готова качественно провести выборы.

«Комиссия демонстрирует открытость для общественных сил. То, что сегодня приглашены представители экспертного сообщества, правоведы, руководители общественных организаций, представители общественной палаты — это очень хорошо», — отметил сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

Обсудили и то, как свой гражданский долг смогут исполнить люди с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в местах лишения свободы или под следствием.

«Нужно работать с медицинскими службами, службами социальной защиты, с уголовно-исполнительной системой, с администрацией следственных изоляторов. Моя основная задача — обеспечить конституционное право граждан избирать», — рассказал уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

Единый день голосования пройдет на Кубани 10 сентября. Жителям края предстоит выбрать депутатов регионального парламента, а также городских и сельских советов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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