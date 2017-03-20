В Краснодаре стали известны подробности ДТП с пятью автомобилями

В Краснодаре 20 марта на улице Трамвайной столкнулись пять машин.

«По предварительным данным, мужчина ехал за рулем Lada Vesta по улице Трамвайной со стороны Мачуги в сторону Селезнева, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и врезался в два попутных автомобиля — ВАЗ-2110 и Hyundai. В результате столкновения Lada Vesta перевернулась на крышу, а Hyundai врезался в попутный Renault Duster. Renault, в свою очередь, ударил Volkswagen Touareg», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают инспекторы ГИБДД.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла около 15:00 на улице Трамвайной около дома № 5. В ДТП никто не пострадал. Видеозапись с места происшествия в социальные сети выложили очевидцы.

Источник