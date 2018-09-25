В Краснодаре стали поэтапно открывать улицу Тургенева

Она уже пять месяцев закрыта на реконструкцию. Автомобилисты могут оценить качество асфальта пока только на одном квартале от Северной до Артиллерийской. Там полностью завершили работы.

«Стало прекрасно. Мы там постояли на Северной, сюда ушли и вообще хорошо», — сказал гость города, житель Ульяновска Владимир Дымпир.

«Утром быстро. Скоро там откроют, еще лучше будет», — рассказал помощник атамана станицы Елизаветинской Николай Мозалев.

«Как только освобождается дорога, все облегчает, а так вообще пробки», — считает житель Краснодара Роман.

А 25 сентября после 21:00 дорожники зажгут зеленый свет для транспорта еще на одном квартале. Таким образом, будет открыта часть обновленной улицы Тургенева от Северной до Власова.

«Двумя группами производится укладка щема — верхнего слоя асфальта с поднятием люков. Привлечены порядка 30 человек дорожных рабочих. Задействована техника — два асфальтоукладчика, пять асфальтных катков и девять автосамосвалов», — отметил заместитель директора по строительству Александр Евсюков.

«Объем работ был выполнен колоссальный: земляные работы, замена коллектора полностью на всем участке от Северной до Гагарина. Замена всех коммуникаций: ливневые коммуникации, водопровод, электрика, связь», — сообщил директор Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Евгений Романов.

В ближайшее время верхний слой асфальта появится еще на двух кварталах от Власова до Бабушкина. Полностью реконструкция Тургенева должна завершиться к 1 октября.

Все новости по теме:

Ремонт дорог в Краснодаре

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник