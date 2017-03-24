В Краснодаре станции скорой помощи в 2016 году получили 19 машин

Краснодарские станции скорой медицинской помощи за 2016 год получили 19 специализированных автомобилей за счет федерального и краевого бюджетов.

Об этом сообщили 24 марта на заседании Совета по здравоохранению при главе города на общественных началах. В нем приняли участие председатель городской думы Вера Галушко и заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова.

Все новые автомобили скорой помощи оборудованы датчиками системы ГЛОНАСС.

В 2016 году из всех уровней бюджета на финансирование здравоохранения Краснодара выделили более 7 млрд рублей. В амбулаторно-поликлинических учреждениях города за год зарегистрировали 8,3 млн посещений, в том числе — почти 2,9 млн посещений детьми. Скорую медицинскую помощь оказали более чем 290 тыс. больных и пострадавших, в том числе — в ДТП. Из них в стационары на госпитализацию доставили более 115 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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