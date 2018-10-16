В Краснодаре стартовал чемпионат края по шахматам

Первенство Краснодарского края по шахматам проходит с 15 по 28 октября.

Соревнования проводятся в спортивной школе № 7. В столице региона турнир проводится впервые за последние годы. До этого лучшие кубанские шахматисты регулярно приезжали в поселок Бжид Туапсинского района.

К чемпионату допускаются победители и призеры предыдущего розыгрыша турнира и первенств края, а также мужчины с первым спортивным разрядом и женщины с третьим разрядом. Комплекты медалей будут разыграны в классических и быстрых шахматах и блице.

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