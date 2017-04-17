В Краснодаре стартовал ЧР среди пловцов с нарушением опорно-двигательного аппарата

В Краснодаре в апреле стартовал чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Турнир такого уровня в краевой столице проходит впервые. Побороться за награды приехали 200 человек из 35 регионов страны. Большинство спортсменов Камчатского края впервые посетили Краснодар.

«В первую очередь, город красивый. Погода. У нас там еще снега много лежит, а у вас солнце, загораем. Зал — тоже. Хотелось бы бассейн пошире. В целом все нормально», — считает участник соревнований Илья Солодухин.

Краснодарский край на турнире представляют десять пловцов. В первый день выявляли сильнейших на 50-метровой дистанции вольным стилем, 100-метровой брассом, также преодолели 150 м комплексным плаванием и эстафету по 100 м.

«Готовились мы очень долго. Мы знали, что будет в Краснодаре, уже в декабре, после Кубка России. Некоторым дают отдых, а у нас на следующий день уже была тренировка», — рассказала участница соревнований Наталья Павлюкова.

По результатам первого дня Павлюкова смогла выполнить нормативы мастера спорта. Возможность проявить себя будет и у остальных пловцов. Впереди — еще три соревновательных дня. Завершится турнир 20 апреля, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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