В Краснодаре стартовал цикл семинаров для инвеступолномоченных

На базе государственного коворкинг-центра «Место действия» 30 марта прошел первый блок семинарной сессии по госуправлению.

Участники семинара рассмотрели вопросы реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, внедрения проектного управления, нововведений в области инвестиционной политики, а также актуальные проблемы развития малого и среднего предпринимательства и муниципально-частного партнерства.

Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков подчеркнул, что выполнение задач, которые стоят перед регионом, во многом зависит от компетентности людей, участвующих в процессе их реализации.

По итогам мероприятия провели тестирование по материалам первой учебной сессии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего до июня планируют провести пять семинарных сессий. Программа предусматривает участие представителей федеральных органов государственной власти и организаций.

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