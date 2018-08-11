В Краснодаре стартовал День физкультурника

У дворца спорта «Олимп» 11 августа проходит спортивно-развлекательная программа с участием чемпионов, тренеров, руководителей федераций и фитнес-центров и юных воспитанников спортивных школ.

Одновременно на 20 площадках горожане могут принять участие в открытых тренировках по стрельбе из лука, пляжному теннису, американскому футболу и скалолазанию, мастер-классах по воркауту, пляжному бадминтону и воздухоплаванию. Зрители смогут увидеть показательные выступления вейкбордистов и гребцов на байдарках и каноэ.

Запланирована «Эстафета физкультурника», в которой все желающие смогут попробовать себя в спортивном ориентировании и на туристической полосе препятствий, в беговых соревнованиях и испытаниях.

Спортивно-оздоровительные эстафеты, акции и мероприятия сегодня пройдут во всех муниципалитетах Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сотрудников телеканала «Кубань 24» 11 августа наградили за сдачу норм ГТО.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник