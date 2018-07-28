В Краснодаре стартовал финальный этап отборочного турнира по стритболу

На Театральной площади 28 июля краевого центра проходит финальный этап международного турнира Red Bull Reign.

В нем принимают участие восемь команд, прошедших региональные этапы, — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Перми и Краснодара.

Столица Кубани впервые принимает финальные соревнования по стритболу Red Bull Reign. Для проведения турнира на Театральной площади оборудовали баскетбольную площадку 15×11 м со специальным покрытием для игры — спорткором. Также установили трибуны для болельщиков, баскетбольное кольцо, экран для турнирной таблицы.

Краснодар представляет команда «Пирамида» одноименного спортивного клуба города.

Победитель финального этапа Всероссийского отборочного турнира, который определится 28 июля, поедет в сентябре в Вашингтон (США), где пройдет международный финал, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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