В Краснодаре стартовал футбольный турнир на призы совета ветеранов МВД

На поле 3 ноября вышли команды со всего края. Соревнования проводят уже 24 года подряд и считают важным делом для воспитания молодого поколения. Футбол выбрали как самую массовую и любимую в России игру.

«Дети должны учиться быть достойными нашей великой россии. Мы им передаем свой жизненный опыт», — сказал председатель Совета ветеранов МВД России по Краснодару Александр Абакумов.

Ветераны МВД приготовили для победителей призы и подарки. Какая сборная заберет главный кубок, станет известно 4 ноября.

Дети не только играли в мяч, но и смотрели показательные выступления кинологов. Служебные собаки задерживали преступника, находили по запаху взрывчатку и в своем деле, в отличие от юных форвардов, не допустили ни одного промаха.

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