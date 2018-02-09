В Краснодаре стартовал гандбольный турнир памяти заслуженного тренера Леонида Милиди

Во всероссийских соревнованиях участвуют юноши 14—15 лет.

За призы борются десять команд. Кроме четырех кубанских коллективов, это команды из Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской, Астраханской и Самарской областей.

Две кубанские команды 8 февраля провели первые матчи. «Краснодар-3» встретился с «Волгоградом» и уступил — 23:32.

«В первом тайме мы догоняли, но во втором не было блока, дальних бросков. Вратарь не помог нам, он ни одного удара не отбил, и команда уже расслабилась и не хотела забивать», — рассказал игрок команды «Краснодар-3» Тамерлан Рамазанов.

Затем на паркет вышли «Таганрог» и «Краснодар-2». Хозяева оказались сильнее — 34:19.

«Мы очень рады этой победе, ведь наша первая команда проиграла, и нам хотелось очень за нее отомстить», — сказал игрок команды «Краснодар-2» Ренат Гадиров.

Турнир проходит по круговой системе. То есть каждая команда сыграет со всеми участниками соревнований. Имена победителей будут известны 11 февраля. На этот день назначены финальные матчи.

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