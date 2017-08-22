В Краснодаре стартовал конкурс на лучших специалистов-энергетиков

Он проходит на базе городской ТЭЦ. Принимающей стороной выступила компания «Лукойл-Кубаньэнерго».

Соревнования охватили весь юг России. На краснодарскую ТЭЦ приехали специалисты из Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Ставрополья. Чтобы победить, 35 мастеров должны выполнить семь заданий, например, ликвидировать аварию на энергоблоке, и набрать наивысший балл.

«На тренажерах здесь имитируются различные ситуации. Мы смотрим, как на них реагирует персонал. Можно оценить реакцию, мастерство», — рассказал начальник департамента энергообеспечения и эксплуатации компании «Лукойл» Дмитрий Юркевич.

Одно из заданий — оказать первую помощь пострадавшему. Его роль играет манекен Гоша, специальная кукла с десятком датчиков, которые реагируют на действия конкурсантов. У робота сужаются и расширяются зрачки, поднимается грудная клетка, прощупывается пульс.

Судят участников опытные специалисты-энергетики. Поблажек не дают никому. У конкурсантов времени на подготовку было достаточно.

«Готовились так же, как и все, по времени. Шансы на победу у всех равны. Я хочу сказать, что конкурс будет очень тяжелым, участники подготовлены хорошо, и наша команда, и другие», — считает капитан команды «Лукойл-Кубаньэнерго» Дмитрий Сидоров.

Итоги IX конкурса «Лучший по профессии» жюри подведет 24 августа. Лучшей команде достанутся не только грамоты, но и денежные премии.

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