В Краснодаре стартовал конкурс «Вина Кубани — гордость России»

На суд независимой экспертной комиссии 17 мая представили 53 образца тихих и игристых вин.

Специалисты должны определить, кто из производителей достоин звания «Вина Кубани — гордость России». Этим товарным знаком смогут украсить свою продукцию те, кого сомелье назовут лучшими.

«Белые вина были очень разными. Мы были удивлены как высочайшим качеством, так и теми недостатками, которые были в отдельных образцах, поэтому я думаю, что только половина претендентов, а может и меньше, сможет получить этот знак. Все игристые вина были достаточно высокого уровня качества, поэтому я думаю, что здесь результат будет 100%», — сказал руководитель управления по виноградарству министерства сельского хозяйства Краснодарского края Олег Толмачев.

Компании, которые прошли отбор, получают право наносить знак на ограниченную партию. При этом их продукция проходит строгий контроль на всех этапах производства: от сбора винограда до готового напитка.

«Полки магазинов, особенно гипермаркетов, заполнены сейчас такой лавиной вина, что покупателю бывает сложно разобраться в этом, поэтому наш знак «Вина Кубани — гордость России» — это как путеводная ниточка, по которой сможет пройти покупатель», — отметила председатель Ассоциации производителей винограда и алкогольной продукции Краснодарского края Наталья Чибинева.

Краевой бренд «Вина Кубани — гордость России» известен с 2008 года. Только за последние пять лет кубанские вина завоевали 250 медалей на международных и российских выставках.

Материал о развитии виноделия на Кубани смотрите здесь.

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