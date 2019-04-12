В Краснодаре стартовал конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах

Это один из самых представительных и престижных творческих форумов с участием молодых дарований России.

Каждые два года он собирает артистов со всей страны. В этом году в конкурсе примут участие 70 юных талантов — из Краснодарского края и девяти других регионов России.

Конкурс — один из самых представительных и престижных творческих форумов с участием молодых дарований России. В жюри будут преподаватели ведущих музыкальных вузов страны.

«Для конкурсантов, проявивших себя на высоком уровне, открываются дороги в ведущие консерватории России, в которых уже знают об их мастерстве и где уже идет работа», — сказал заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Батура.

Всего с 1993 года в конкурсе приняло участие более 700 человек. Многие из них состоялись как профессиональные музыканты.