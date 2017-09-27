В Краснодаре стартовал Кубок губернатора края по художественной гимнастике

Соревнования проходят в «Баскет-холле». Демонстрируют свое мастерство 250 участниц от 11 лет.

Турнир открытый, поэтому к кубанским спортсменкам присоединились представительницы Ростовской области.

«Я на нем не первый раз. Выступаю здесь очень много лет, даже не знаю, сколько. Всегда это важные соревнования, потому что они проходят в период, когда составляется новая программа. Ее нужно отрабатывать, проверять, и вот именно на этих соревнованиях хочется выступать хорошо», — рассказала участница турнира Ирина Анненкова.

«Мы приехали с командой, командой маленьких и старших. Еще с личной программой мы ежегодно ездим на этот турнир, нам тут нравится — зал, все условия, как проводят. И это опыт перед дальнейшими большими соревнованиями», — сказала участница турнира Анастасия Контарева.

Кубок губернатора края в командном первенстве разыгрывается среди спортивных учреждений. Это спортшколы, центры спортивной подготовки и клубы по художественной гимнастике.

«Мы за последние годы доказали, что художественная гимнастика не просто вид спорта, которым можно закрывать показательные выступления. Это серьезный спорт, спорт высших достижений и, конечно же, в программе Кубка губернатора у нас выступают сильнейшие из нашего региона», — отметила директор Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Татьяна Полионова.

В первые два дня соревнований гимнастки определяют сильнейших в командном зачете и в многоборье. Финалы в отдельных видах программы пройдут 29 сентября.

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