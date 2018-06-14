В Краснодаре стартовал Кубок губернатора по дворовому футболу

Соревнования пройдут в четыре этапа. На первом коллективы выявляют сильнейших в городских, сельских поселениях и внутригородских округах. Юные футболисты выступают в трех возрастных группах.

В младшей соревнуются мальчики 10-11 лет, в средней — 12-13 лет, в старшей — спортсмены, которым исполнилось 14-15 лет. Вне зависимости от возраста, каждый футболист на турнире в будущем хочет стать звездой.

«Хочу чтобы меня заметили клубы. Хочу стать таким футболистом, как Яшин», — сказал участник турнира Родион Рощупкин.

«Я хочу прогрессировать, чтобы в будущем играть за профессиональную команду и за сборную России», — рассказал участник турнира Станислав Стригин.

Чтобы попасть в сборную страны, нужно сыграть на множестве турниров. Для некоторых спортсменов эти соревнования — первый старт в жизни.

«Мне позвонил тренер за день до начала турнира. Я удивился, но обрадовался тому, что мне разрешили участвовать. Это мой первый турнир, поэтому я очень волнуюсь, но и рад, что пришел. Я себя настраиваю сейчас на то, чтобы играть уверенно, не бежать самому вперед, играть в пас и не ругаться сегодня с друзьями», — рассказал участник турнира Давид Нерсесян.

Первая стадия всекубанского турнира завершится 17 июня. Сразу после нее начнется второй этап, где будут выявлены лучшие коллективы муниципальных образований. Продлится он до 2 июля. После первого этапа во второй попадут по два лучших коллектива в каждом возрасте.

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