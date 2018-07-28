В Краснодаре стартовал международный фестиваль граффити

Лучшие райтеры России 28 и 29 июля будут раскрашивать бетонную стену на берегу реки Кубань в районе «Затона».

Состязаться в уличном творчестве решили более 70 художников из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростовской области, а также из Крыма, Беларуси, Африки и Германии.

«На этом фестивале зритель может увидеть, что такое настоящее граффити, как его делают профессионалы. Можно увидеть, как это делают в Европе, как это делают в России и как это делают в Краснодаре», — рассказал руководитель краснодарского стрит-арт проекта «Красити» Евгений Янчухов.

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