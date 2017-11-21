В Краснодаре стартовал набор городских волонтеров ЧМ-2018 по футболу

Заявки будут принимать до января 2018 года.

Волонтерами могут стать молодые люди в возрасте от 17 лет, владеющие английским языком и проживающие в Краснодаре. Дополнительным плюсом для кандидатов станет волонтерский опыт и навыки работы в команде.

В феврале — марте 2018 года организаторы отберут из всех кандидатов 120 человек, которые станут городскими волонтерами. С апреля по май они пройдут обучение.

Местами работы волонтеров станут основные объекты городской инфраструктуры, задействованные в чемпионате мира — аэропорт, железнодорожный вокзал Краснодар-1, стадион ФК «Краснодар», стадион ФК «Кубань» и отель Hilton, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления по делам молодежи Краснодара.

Всего на чемпионате мира по футболу будут работать около 15 тыс. волонтеров.

Отправить личную анкету необходимо на электронный адрес: volontreerfifakrd@mail.ru.

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