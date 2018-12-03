В Краснодаре стартовал образовательный проект «Школа волонтера»

Участникам курса расскажут о разных видах социальной помощи, тонкостях ухода и общения с людьми с ограниченными возможностями.

Также объяснят, как помочь в поисках пропавших без вести или быть полезным в экологическом движении. Кураторами по каждому направлению выступают известные в Краснодаре общественные деятели и представители благотворительных организаций. Идею объединить волонтерский опыт в рамках одной площадки предложила компания МТС.

«Я с радостью откликнулась на это предложение от компании МТС, потому что для нас очень важно рассказывать о нашей деятельности и наших подопечных. У нас есть разные организации: есть донорская, есть организация по поиску потерявшихся людей, есть экологический программы, например «Помоги городу». С помощью этой школы можно понять, какое именно волонтерское направление интересно», — рассказала генеральный директор благотворительной организации Лина Скворцова.

По словам организаторов, «Школа волонтера» — это не просто образовательный проект, он направлен на формирование добровольческого сообщества в Краснодаре. Здесь можно получить поддержку, разработать собственные проекты и даже попробовать себя в одном из благотворительных направлений.

«У нас в компании уже достаточно длительное время развивается свое корпоративное волонтерское движение. Начиналось это с группы активистов, которая вот уже четыре года ездит с образовательным проектом в школу-интернат. Мы обучаем детей танцам, театру, проводим различные творческие мастер-классы, профориентационные вещи. Вот сейчас мы решили, что у нас достаточно опыта, чтобы быть инициаторами создания такого нужного и полезного сообщества в городе», — пояснила руководитель проекта «Школа волонтера» Светлана Коровайко.

Начать занятия в школе может любой желающий. Сейчас проводят обучение первого потока и открыт набор на второй. Образовательный курс состоит из шести лекций. Участники могут прослушать все тематические блоки или выбрать те, которые будут интересны именно им. Обучаться можно и дистанционно: в рамках проекта будет подготовлен курс вебинаров. Записаться в школу можно, отправив заявку на адрес: sikorov1@mts.ru.

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