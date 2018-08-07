В Краснодаре стартовал открытый корпоративный чемпионат профмастерства WorldSkills

В Краснодаре дан старт открытому корпоративному чемпионату профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills.

Площадкой для проведения соревнований стал учебно-тренировочный полигон Энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго», где в течение четырех дней участники будут бороться за звание лучших в своей профессиональной компетенции.

За звание лучших предстоит побороться представителям энергетических компаний из разных регионов страны: «Тюменьэнерго», «Удмуртэнергонефть», «ФСК ЕЭС» и «Кубаньэнерго».

В течение недели участники продемонстрируют профессиональное мастерство по компетенциям «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» и «Интеллектуальная система учета электроэнергии».

Базой для проведения мероприятия выбран учебно-тренировочный полигон Энергетического института повышения квалификации «Кубаньэнерго». На протяжении четырех месяцев на учебном полигоне велась активная подготовка площадки для проведения чемпионата: обновлена материально-техническая база, собраны и укомплектованы рабочие места конкурсантов, отвечающие всем требованиям стандартов WorldSkills.

«С точки зрения подготовки учебного полигона «Кубаньэнерго» и его оснащенности хочу отметить: то, что сегодня мы увидели, доказывает: подготовка проведена на самом высоком уровне. Количество рабочих мест, техническое оснащение, наличие приборов, инструментов, материалов достаточное, чтобы соответствовать требованиям стандартов WorldSkills», — отметил заместитель начальника управления, начальник отдела технических решений ПАО «Россети» Сергей Петров.

Сборную команду Кубаньэнерго на чемпионате представляют сотрудники Армавирского, Краснодарского, Славянского, Юго-Западного, Усть-Лабинского филиалов и исполнительного аппарата компании. Кроме того, сотрудники «Кубаньэнерго» вошли в число экспертов по компетенциям соревнований.

В рамках чемпионата на площадке организованы презентационные дни отечественных компаний-производителей электротехнического оборудования, приборов и спецтехники.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник