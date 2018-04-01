В Краснодаре стартовал проект «Экскурсии на ипподром»

Гости ипподрома получат возможность познакомиться с разными породами лошадей, прокатиться верхом под присмотром специалистов.
Проект направлен на популяризацию туристского потенциала краевого центра и приурочен к празднованию юбилея – 150-летию конных скачек на Кубани.
Краснодарский ипподром – это центр конного спорта кубанской столицы. Здесь проходит ряд крупных состязаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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