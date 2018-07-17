В Краснодаре стартовал проект «Летний вернисаж в музее Фелицына»

Он даст возможность кубанским художникам всех направлений представить свои работы публике.

Торжественное открытие персональной выставки художника-монументалиста Анны Тихоновой состоялось 17 июля. В экспозиции представлено более 30 живописных работ художницы.

Тихонова является членом товарищества кубанских живописцев, заведующей отделом художественного конструирования и оформления музейных экспозиций. Ее выставочная деятельность началась в 2001 году. С тех пор художница приняла участие в пяти общих биеннале и провела три персональных выставки.

Стартовавший «Летний вернисаж в музее Фелицына» — это крупный проект, на котором художники всех направлений могут представить свои работы широкой публике на выставках, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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