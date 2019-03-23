В Краснодаре стартовал проект «Школа молодого предпринимателя»

В Центре поддержки предпринимательства 23 марта начались занятия нового в этом году сезона краевого проекта по подготовке бизнесменов.

Для участия зарегистрировались около 100 человек, отбор прошли 80.

«Спрос на обучение в «Школе» уже давно превышает возможности нашей площадки. В этот раз мы отобрали только самых активных и заинтересованных будущих предпринимателей», – отметили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Первое занятие прошло по теме выбора ниши для ведения бизнеса. Участники проанализировали, по каким критериям необходимо выбирать нишу, а также узнали, какими качествами необходимо обладать, чтобы быть предпринимателем.

Формат ведения занятий в проекте изменился. Теперь все участники разбиты на восемь команд, каждая из которых будет работать над одним проектом. Обучение продлится два месяца, по итогу участники защитят свои проекты, жюри выберет победителей.

Подробнее узнать об участии в проекте можно по телефону Центра поддержки предпринимательства: 8-800-707-07-11, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.