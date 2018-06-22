В Краснодаре стартовал проект «Всероссийский виртуальный концертный зал»

Онлайн-трансляции концертов из Московской государственной академической филармонии можно будет посмотреть в малом зале Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора.

В рамках проекта в Краснодаре до конца года пройдут пять трансляций из концертного зала имени П. И. Чайковского и камерного зала филармонии: 10 июля, 13 сентября, 3 октября, 3 ноября и 9 декабря.

Краснодарцы смогут услышать Академический симфонический оркестр Московской филармонии, хор имени М. Е.Пятницкого, национальный оркестр под управлением дирижера Михаила Плетнева. Также в онлайн-режиме покажут выступление хореографического ансамбля «Березка» и программу «Неповторимая Птица Счастья» с концертом участников Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица».

Первая трансляция состоялась 20 июня. Перед зрителями выступил академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением дирижера Игоря Манашерова, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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