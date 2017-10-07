В Краснодаре стартовал спортивный праздник в честь Дня учителя

В мероприятии принимает участие министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Она отметила, что в регионе, занимающем лидирующие позиции среди субъектов по развитию физической культуры и спорта, сложилась хорошая традиция в сентябре-октябре проводить спортивные массовые мероприятия, направленные на популяризацию различных видов спорта, привлечение детей в секции.

«Сегодня различные физкультурно-спортивные организации могут максимально полно показать свой потенциал жителям краевой столицы, которые семьями, компаниями выходят на главную улицу Красную», — подчеркнула Чернова.

На Театральной площади проходят турниры по единоборствам, в которых принимают участие воспитанники краевых и муниципальных спортивных школ. Соревнования проводятся по карате-сетокан, боксу, дзюдо, самбо, тхэкводо, тайскому боксу.

По улице Красной, в сторону исторического центра, располагаются четыре площадки, где проходит турнир по мини-футболу.

Также обустроены места для уличного баскетбола — здесь состоится турнир 16 команд по стритболу.

Площадку для выполнения нормативов ГТО организовал Краснодарский медицинский колледж. Помимо 250 студентов колледжа, пробуют свои силы в обязательных элементах комплекса ГТО и учащиеся школ города.

На двух гандбольных площадках в спарринговых играх задействованы восемь команд. В перерывах члены сборных команд края обучают желающих приемам и технике гандбола.

На протяжении трех кварталов — от Чапаева до Гимназической — разместились представители краевых спортивных учреждений. Желающие тренируются на снарядах и тренажерах, руководители школ консультируют детей и родителей по интересующим вопросам, предварительно записывают их в секции.

Всего в мероприятиях спортивного направления задействовано около 2 тыс. человек и 34 спортивные организации.

Кроме того, свои презентации развернули молодежные военно-патриотические объединения, для жителей и гостей Краснодара выступают творческие коллективы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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