В Краснодаре стартовал турнир на Кубок губернатора по спортивной борьбе

Первый день соревнований завершился 13 ноября.

«На два дня баскетбольная площадка превратилась в арену для борцовских поединков. На ковре спортсмены выступают сами за себя, но Кубок губернатора Краснодарского края — это командный турнир. Этим он отличается от других краевых соревнований», — рассказал корреспондент «Кубань 24» Максим Герасин.

Каждый борец приносит своей команде очки. Их количество зависит от результата. Потом они суммируются, и лучшему коллективу вручается кубок. За почетный трофей сражаются сборные 20 районов Кубани. Число борцов в них разное, но это спортивной составляющей не вредит.

«Мы приехали не в полном составе, но выбрали лучших. У нас есть победитель первенства Европы Даниэль Зопунян и победительница первенства России Ольга Козырева. Думаю, этим составом мы покажем лучшие результаты», — пояснил старший тренер сборной Белореченского района Яшар Караибрагимов.

Для победительницы первенства России Ольги Козыревой это первый турнир после травмы колена. Выступала она так, словно трех месяцев лечения и не было. На пути к финалу спортсменка досрочно завершила все поединки.

«Мне помогли врачи, которые меня прооперировали. Мы восстановили все, с тренером работали. Я ко всем соперникам готова. Ковер покажет, что и как будет», — сказала Ольга Козырева.

Ее партнеру по команде Даниэлю Зопуняну путевка в финал досталась тяжелее. В начале января они с сочинцем Гочей Берешвили встретились в решающей схватке первенства России. Спортсмен из Белореченска победил, поехал на первенство Европы и стал там лучшим. Он и в этот раз не позволил Берешвили взять реванш.

«У него очень сильный характер. Очень перспективный парень. И пока уверенности у него больше, чем у Берешвили. А это немаловажный фактор. Именно уверенность, характер. Без этих качеств в борьбе делать нечего», — считает старший тренер сборной Краснодарского края среди кадетов по спортивной борьбе Ашот Тыртырян.

В финале Даниэль Зопунян встретится с Дмитрием Содниченко. Борец из Славянска-на-Кубани такими титулами, как у соперника, похвастать пока не может.

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