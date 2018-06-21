В Краснодаре стартовал турнир на Кубок мэра по художественной гимнастике

Соревнования проводятся впервые, но уже пользуются популярностью. Свои программы покажут 250 участниц.

Самым юным спортсменкам восемь лет, самым взрослым — 19. Призы будут разыграны в многоборье и групповых упражнениях.

«Эти соревнования для меня значат многое, потому что они очень серьезные. Если меня на них взяли, значит, тренер думает, что я хорошая гимнастка. Я приехала сюда побеждать», — сказала участница соревнований Александра Харламова.

Для гимнасток это последний старт в сезоне. Затем их ждет заслуженный отдых. Спортсменки будут на каникулах целый месяц. План на эти дни у каждой гимнастки уже составлен. А вот тренерам об отдыхе приходится только мечтать.

«Мы подбираем музыку, составляем танцевальные композиции, готовимся к сборам. У нас вообще куча всяких задач, которые нужно за каникулы решить», — пояснила тренер по художественной гимнастике Елена Матвеева.

А пока что тренеры и их подопечные нацелены завершить сезон с медалями. Заключительные выступления на соревнованиях все участницы покажут 22 июня. На Кубок главы Краснодара заявились восемь коллективов, по итогам всех видов программ будет выбрана лучшая команда.

Посмотреть выступления краснодарских гимнасток могут все желающие. Место проведения турнира — дворец спорта «Олимп».

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