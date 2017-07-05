В Краснодаре стартовал турнир по прыжкам на батуте

Всероссийские соревнования памяти Героя Советского Союза, летчицы Евдокии Ивановны Носаль проводятся уже в 34-й раз.

В этом году турнир по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойному мини-трампу стал самым массовым за всю его историю. Участие в нем принимают около 600 спортсменов из 15 регионов страны от девяти лет и старше. Среди них есть участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Половина атлетов — это кубанские спортсмены.

«Все соревнования важны для спортсмена. Давно уже не выступала. Последний раз года три назад», — рассказала участница Олимпийских игр по прыжкам на батуте Яна Павлова.

«Лично от себя жду хорошего выступления. Я могу показать свой уровень всем, кто пришел. В первую очередь, спорт должен быть для зрителей. Во вторую — для себя. Очень хочу побороться за первое место», — считает чемпион России по прыжкам на батуте Тимур Саникидзе.

Еще одна кубанская спортсменка Ирина Кундиус в 2015 году планировала выиграть Олимпиаду в Рио, но вышла замуж и о батуте пришлось на время забыть. Этот турнир — попытка вернуться в большой спорт.

«Решила вернуться. Было много побед, был перерыв, но главной цели, Олимпийских игр, я не достигла. Более того, в планах не одна, а две Олимпиады. Так что начинаем с малого», — сказала серебряный призер чемпионата мира по прыжкам на батуте Ирина Кундиус.

Помимо россиян, на турнир впервые приехала делегация из Азербайджана. Спортсменов всего десять, но и среди них есть опытные бойцы.

«Я приехал сюда для подготовки к Всемирным играм. Мне просто нужны старты. После этих соревнований поедем в Ставрополь на «Звезды прыжков». Себя я чувствую, как в родном городе», — пояснил серебряный призер Кубка мира по прыжкам по акробатической дорожке Михаил Малкин.

Бороться участники турнира будут как за медали, так и за звание мастера спорта. Соревнования продлятся три дня, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Вернуться на ленту

Источник