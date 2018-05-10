В Краснодаре стартовал всероссийский проект «Диалоги с Героями»

В краевую столицу, чтобы встретиться со школьниками и участниками патриотических клубов, приехали Герои России.

Они не только вспоминали подвиги солдат Великой Отечественной войны, но и рассказали о современной истории. К примеру, одну из площадок посетил Вячеслав Бочаров, который в 2004 году участвовал в операции в Беслане, где террористы захватили школу. Сотрудник ФСБ тогда сумел вывести из спортзала женщин и детей, получил ранение в голову, но после лечения опять вернулся на службу.

«Для нас это очень ценно — перенимать такой опыт, который они несут, потому что если мы не будем знать историю своей страны и своего народа, то мы не сможем построить будущее. Поэтому я считаю, что необходимо каждый раз с героями встречаться и узнавать от них что-то новое», — сказала ученица кадетского класса школы № 36 Усть-Лабинска Полина Корнюшенко.

«Это встреча молодежи именно с Героями Российской Федерации, с теми людьми, которые доказали свою любовь к Родине, показали свой патриотизм. И встречи, и общение очень важны для становления молодого человека как патриота, а в первую очередь — как гражданина», — отметил руководитель «Центра патриотического воспитания молодежи Кубани» Игорь Калинин.

Всероссийский проект «Диалоги с Героями» проходит уже третий год. Встречи в Краснодаре собрали около 400 человек. Краевая столица стала первой в списке городов Кубани и России, которые посетят спикеры акции.

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