В Краснодаре стартовал второй день всероссийских соревнований по гребле

В турнире по гребле на байдарках и каноэ участвуют девушки и юноши до 19 лет.

На соревнования приехали 388 человек из 34 регионов страны. Для них этот турнир — первый в году. Все спортсмены выступят в одиночных заездах. Стартовые — на дистанцию 200 м — прошли накануне. А 29 марта спортсменам предстоит преодолеть дистанцию длиннее — 1 км. Самые быстрые попадут в сборную России.

«Люди после зимней подготовки хотят опробовать свои силы, показать лучший результат, чтобы попасть не только в сборную, но и на дальнейшие международные старты», — отметил директор ЦОП Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ Андрей Мокрянский.

Кубань на этих соревнованиях представляют 28 гребцов из Краснодара, Динского, Староминского и Брюховецкого районов. Все они борются за попадание в национальную команду. Но сделать это будет непросто — у них высокая конкуренция. В сборную войдут по восемь байдарочников у юношей и девушек, а также семь каноистов и четыре каноистки. Не помогает спортсменам и погода.

«Ветер попутно-боковой был. Это помогает некоторым, но погода сейчас не очень хорошая, неблагоприятная для гребли. Но мы старались, вроде бы получилось», — сказал участник соревнований Дмитрий Быканов.

В своем заезде на 200-метровке он стал четвертым, это не позволило ему пройти дальше в полуфинал. Теперь Быканову предстоит пробовать свои силы на дистанции в 1 км. Финальные старты начнутся в 16:00.