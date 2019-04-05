В Краснодаре стартовал второй этап конкурса «Сделано на Кубани»

Продукты, которые прошли все испытания на безопасность в специальной лаборатории, теперь оценивает конкурсная комиссия.

Специалисты решат, можно ли на тот или иной товар нанести знак качества. В составе жюри — представители потребсферы, минсельхоза, Роспотребнадзора и другие эксперты. Они не только дегустируют товары, но и внимательно изучают их документы.

«Мы будем уделять особое внимание сырью, которое используется при производстве различной продукции. Также мы будем рассматривать маркировку и проверять, вся ли информация, которая должна дойти до потребителя, находится на этикетке. Еще мы будем проверять документы, которые были представлены участниками на конкурс, — протоколы испытания на каждую продукцию, сертификаты соответствия и декларации соответствия продукции», — рассказала начальник отдела департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Елена Кочегарова.

Эксперты 5 апреля оценивали напитки, произведенные в крае. Всего более 40 образцов: минеральная вода, лимонады, сиропы, пиво, а также вино и шампанское. Чтобы не захмелеть во время дегустации алкоголя, специалисты используют определенные уловки.

«Дегустаторы всегда используют плевательницы для того, чтобы после пробы сплюнуть образец. Их разум должен быть ясным для того, чтобы написать характеристику. После небольшого кофе-брейка все члены экспертной комиссии смогут спокойно пойти домой», — пояснил сотрудник Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства и виноделия Михаил Антоненко.

На участие в краевом конкурсе в этом году подали заявки больше 170 предпринимателей со всего региона. Из них только 145 прошли отбор в лаборатории. Кто получит заветный знак «Сделано на Кубани», станет известно в конце апреля.