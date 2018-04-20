В Краснодаре стартовал XII Саммит независимых региональных издателей

Он собрал более 100 экспертов, издателей и журналистов со всей России, а также из Беларуси, Молдовы и Украины.

С приветственным словом перед участниками Саммита выступил президент Альянса независимых региональных издателей (АНРИ), гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пурин, исполнительный директор АНРИ Сергей Лапенков и заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий.

Обзор отрасли представили медиаэксперт Наталья Лосева и главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля. По мнению экспертов, новыми вызовами медиасообщества стали распространение фейковых новостей и погоня за трафиком в ущерб качеству контента.

Медиаэксперт основатель компании по производству коротких видео ZMG Стив Шарлей рассказал о распространении и монетизации цифрового видео.

Что такое «Яндекс.Дзен», рассказала руководитель продуктов для авторов и издателей платформы Мария Петрова. Выступление вызвало множествовопросов, например, о секретах алгоритма и фейковых новостях.

Зачем изданиям нужны соцсети? С таким вопросом к участникам Саммита независимых региональных издателей обратилась Анна Кронгауз, директор научпопа «N+1».

Медиалайфхаки представил директор по развитию «Лайфхакер» Родион Скрябин.

Региональный опыт представили СМИ из Самары, Воронежа, Калининграда, Тулы и Улан-Удэ.

Выступления издателя «Медузы» Ильи Красильщика, главреда «Арзамаса» Филиппа Дзядко и главреда «Мела» Никиты Белоголовцева запланированы на 20 апреля. Также состоятся две панельные дискуссии о границах в современной журналистике.

Подробную программа, имена спикеров и темы выступлений можно посмотреть здесь.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник