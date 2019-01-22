В Краснодаре стартовала акция «Студенческий десант»

Учащиеся будут патрулировать улицы города, общаться с нарушителями дорожного движения и помогать участковым.

Перед началом дежурства для студентов провели экскурсию в музее полиции Кубани.

«Надеюсь совместно с сотрудниками ДПС получить практические навыки по осмотру автомобиля, снятию тонировки, выписыванию административных штрафов. Практические навыки, они всегда важны для студента. Может быть, планирую и сам попробовать себя в этой структуре», — поделился участник акции «Студенческий десант» Владислав Пикалов.

«Приглашаем, ежегодно у нас более 100 человек приходят в коллектив управления работать, из них практически половина — это специализированное учебное заведение, краснодарский университет МВД, а половина — это гражданская молодежь, которая непосредственно приходит из всех учебных заведений города», — сказал заместитель начальника полиции УМВД РФ по Краснодару Александр Папанов

Такую стажировку молодежь проходит в разных регионах России каждый год. На Кубани «Студенческий десант» стартовал уже в шестой раз.